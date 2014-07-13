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13 Temmuz 2014 Pazar

Ligler Başlıyor , İddaa Programı Zenginleşiyor

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2014 Dünya Kupasının ardından yazın son ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde Avrupa ligleri yavaş yavaş start almaya başlıyor.Dünya Kupası maçlarının haricinde yaz döneminde iddaa programında daha çok Kuzey Ligleri maçları için tercih yapmak durumundaydık ve yeni yeni avrupa ligleri ve Uefa Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını görebiliyoruz bültende.Türkiye liginin açılmasına yaklaşık bir ay kadar kaldı.Takımlarımız bu süreç içerisinde bolca hazırlık mücadelesi oynayacaklar.

Avrupa liglerinin Ağustos ayının son haftasında tam anlamıyla başlamasıyla iddaa severler de yine bol maçlı zengin bültenlerle karşı karşıya gelecekler.Bültende çokça maç yer alması bir yandan iyi olurken diğer yandan zaman zaman kafa karıştırıcı olabiliyor.Bu konuda sizlere benim takip ettiğim ve uzun süredir istikrarlı ve faydalı şekilde iddaa tahminleri sunan bir siteden bahsetmek isterim.Sitenin adı oldukça kolay ve akılda kalıcı '' iddaa maçları '' web adresi ise '' www.iddaamaclari.com '' . Peki bu sitede sadece iddaa maçları mı bulunuyor ,elbette hayır.Bunun yanı sıra spor haberleri , iddaa kuponları , yeni başlayanlara rehberlik edecek ve kolaylık sağlayacak türden   iddaa terimleri ve iddaa kısaltmalarının anlamları , oynadığınız maçların skorlarını dakika dakika takip edebileceğiniz canlı skorlar , oynadığınız iddaa kuponlarını hesaplayabilmeniz için iddaa kupon hesaplama ve maçlara tahmin yapmadan önce bakmanızda büyük fayda bulunan takımların sakat , eksik ve cezalı oyuncular listesi gibi bir çok konuda sizlere ışık tutabilecek bölümler mevcut.Peki bu site sadece futbol hakkında mı hizmet vermekte ? - tabi ki hayır . Basketbol bölümünde de sunduğu istikrarlı ve güzel basketbol iddaa tahminleri sayesinde basketbol sever iddaacıları da memnun etmekte.
Kısacası bu alanda istikrarlı ve sık güncellenen bir tahmin sitesi iddaamaclari.com . Sizlerin siteyi sık kullanılan adreslerinize eklemenizi tavsiye ediyorum.Takip edin ve kararı kendiniz verin diyorum ...

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