Yabancı Sınırlaması Sorunsalı

Açık ve net fikrimi ortaya sunuyorum. Federasyon az sonra söyleyeceğim hatayı yapmaya devam ederse(Bir sonraki federasyon da dahil) bu Türk futbolunun gelişmeyeceğini söylüyorum.Bugün bir yabancı kısıtlaması yapıyorsun pekala güzel ama bugün senin yetenekli kaç tane oyuncun var ki bu kısıtlamayı yapıyorsun? Burak, Selçuk, Caner, Gökhan Gönül bu oyuncular zor bela bazı zorluklardan sıyrılıp bu günlere kadar gelmiş oyuncular. Bugüne kadar hep böyle oldu ve bazı şeyler değişmezse böyle olacak gibi gözüküyor.Şahsi fikrim yabancı sınırlamasının kaldırılması yönünde çünkü günü kurtarmak için bu yapılması gerekli. Eğer yabancı sınırlaması devam ederse başarılı olmamız imkânsız. Eğer bütün kulüpler, Kulüpler Birliği olarak tam anlamıyla artık altyapı çalışmalarını hızlandırır, oyuncularını A takım da görmek için iyi bir eğitim verirse, altyapı antrenörlerine maddi ve manevi anlamda daha iyi değer gösterirse, genç oyuncular tecrübeli ve yabancı oyuncular ile kaynaştırılırsa, işte o zaman yabancı sınırlamasını kaldırsan bile yabancı oyuncu almaya gerek duymazsın ve sonunda hem Türk Milli takımımız da hem de kulüplerimizde başarı gelir.Bugün Almanya'nın oynadığı futbola baktığınızda adeta bir makine sistemi işlediğini görüyorsunuz şüphesiz ki, o gördüğünüz oyuncular on yaşından itibaren beraber futbol oynayan oyuncular. Almanya futbolu 99'lu yıllarda çok kötü durumdaydı ve kadroların da neredeyse Alman oyuncu yoktu. Alman Futbol Federasyon'u o yıllarda 1 Milyar Mark altyapıya yatırım yaptı ve o yatırımların sonucu şu anda gördüğümüz Dünya Kupası'nı kaldırmış ve en pahalı oyuncular. Anlatmak istediğim Almanya hayranlığı falan değil bizim de bu yatırımı daha önceden yapmış olmamız gerektiği. Şu anda Almanya'da yabancı sınırlaması yok fakat ilk 11'lerine baktığımız zaman takımın %70-80'i Alman. Fakat bu oyuncular itina ile küçük yaştan bu takım için yetiştiriliyorlar.Eğer birgün altyapılarımızı tam anlamıyla iyileştirmiş olursak, işte o zaman yabancı sınırlamasını koymaz ve yabancıya gerek duymayız. Başarının sırrını böylece özetlemiş oldum.