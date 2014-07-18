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18 Temmuz 2014 Cuma

Sabri Reis,Prandelli,Taraftar Açmazı

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Son günlerde ülkemizin spor gündemine konu olan olaylardan bir tanesi de şüphesiz , Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli'nin gelir gelmez ayağının tozuyla açıkladığı kamp listesi.Bu liste içerisinde en dikkat çeken isimlerin başında Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Sabri Sarıoğlu ve Emanuel Eboue gelmekte.Sabri Sarıoğlu nam-ı değer Sabri Reis ülkemizde son yıllarda adı sıkça capslere ve geyik muhabbetlerine konu olsa da bu gerek Galatasaray için gerekse Türk futbolu için önemli bir yere sahip olmaması anlamı taşımıyor.Yeteneği,tekniği tartışılabilir ancak yüreği,forma aşkı,disiplini ve efendiliği asla tartışılmayacak isimlerden bir tanesidir bence.Yeni hocanın Sabri'yi ilk on birde düşünmemesine saygı duyabilirim ancak kamp kadrosuna almamasının bana göre elle tutulur bir yanı yok.Hele ki ülkemizdeki yabancı sınırından dolayı yerli oyuncuların kıymete bindiği şu dönemde.Galatasaray taraftarları sosyal medyada bu durumdan rahatsız olduklarını yüksek sesle dile getirmeye başladılar.Galatasaraylı yöneticilerden birisi dün bu konuda bir açıklama yapıp özetle Sabri'nin kamp kadrosuna tekrar çağrılmasını ümit ettiğini söylemiş,bakalım bu açıklama sadece bir temenni olarak mı kalacak yoksa yönetim içindeki ana fikir bu mu ?
He bir de bu olayın diğer tarafı olan vefa kısmı var.Sizler ne düşünürsünüz bilemem ; sizce de vefa sadece bir semt adı olarak mı kaldı ülkemizde ...

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