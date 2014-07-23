Zarif Hareketler

Futbol ; Faİr Play, Cesaret, Mücadele ve Zafer...

23 Temmuz 2014 Çarşamba

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''Hayata dair ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.''
Albert Camus.

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