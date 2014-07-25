Demba Ba ve Beşiktaş

Dünya kupasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız vererek ihtiyaç olan bölgelerini sağlama alma çabasına girdiler.Beşiktaş da kadrosunu forvet ile güçlendirmeyi tercih etti. Hugo Almeida gibi ağır ve kalıplı bir forvetten sonra Demba Ba gibi daha hızlı ve daha atletik bir forvet bana göre Beşiktaş'a olumlu etki yapacaktır.Demba Ba'nın mevcut şartlarda ve Bjk'nin içinde bulunduğu mali durumda yüksek bedellerle getirilip kadroya katılması elbette bir risk ancak gerek Türkiye liginde gerekse tüm liglerde bu yarışta ben de varım demek istiyorsan risklere de girmelisin,kesenin ağzını da açmalısın artık.Yönetimin bu hamlesi taraftarı memnun etmiş durumda.Ben de bir futbol sever olarak Demba Ba'nın eğer bir talihsizlik yaşamazsa ülkemizde başarılı olacağını düşünenlerdenim.Lige ve takımına renk katacağı kesin gibi ...
25 Temmuz 2014 Cuma
Dünya kupasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız vererek ihtiyaç olan bölgelerini sağlama alma çabasına girdiler.Beşiktaş da kadrosunu forvet ile güçlendirmeyi tercih etti. Hugo Almeida gibi ağır ve kalıplı bir forvetten sonra Demba Ba gibi daha hızlı ve daha atletik bir forvet bana göre Beşiktaş'a olumlu etki yapacaktır.Demba Ba'nın mevcut şartlarda ve Bjk'nin içinde bulunduğu mali durumda yüksek bedellerle getirilip kadroya katılması elbette bir risk ancak gerek Türkiye liginde gerekse tüm liglerde bu yarışta ben de varım demek istiyorsan risklere de girmelisin,kesenin ağzını da açmalısın artık.Yönetimin bu hamlesi taraftarı memnun etmiş durumda.Ben de bir futbol sever olarak Demba Ba'nın eğer bir talihsizlik yaşamazsa ülkemizde başarılı olacağını düşünenlerdenim.Lige ve takımına renk katacağı kesin gibi ...
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