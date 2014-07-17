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17 Temmuz 2014 Perşembe

2014 Dünya Kupası ve Hatırda Kalanlar

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2014 Dünya Kupasında heyecanlı ve çekişmeli maçlar izledik elbet ancak bana mı öyle geldi yoksa bir çok kişi aynı şeyi mi düşünüyor bilemiyorum ; ''eski dünya kupalarına göre daha heyecansız ve monoton bir kupa serüveni izledik '' diye düşünüyorum.Panzerlerin disiplinli futbolu ve Brezilya'yı madara ettikleri maç.Hollanda milli takımında Robben ve arkadaşları da keyifli maçlar izlememize yardımcı olanlardan biriydi tabi.Bunların dışında bir kaç hatırda kalan maç ve bir kaç güzel şık gol dışında aklımda kalan pek bir şey yok diyebilirim.Unutmadan söyleyeyim ve bir kaç iyi kaleci ...

Ülkemizin dünya kupasında yer alamamasıyla başlayıp , Ronaldo'lu Portekiz'in erken veda etmesi , ev sahibi Brezilya'nın beklentilerin altındaki performansı , bir çok Avrupa takımının mücadele güçleri yüksek olsa da üretkenlik ve seyir zevki açısından iyi olmamaları ,turnuvanın ülkemizde Ramazan ayına denk gelmesi bunun nedenlerinden bazıları bana göre.
Şili , Kosta Rika gibi ekiplerin çalışkanlığı ve koşan ekipleriyle turnuvaya renk kattıklarını ve futbol severlerin takdirini kazandıklarını da söyleyebiliriz.Benim aklımda genel çerçevede kalanlar bunlar,sizler ne düşünürsünüz bilemiyorum.

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