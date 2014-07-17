2014 Dünya Kupası ve Hatırda Kalanlar

Ülkemizin dünya kupasında yer alamamasıyla başlayıp , Ronaldo'lu Portekiz'in erken veda etmesi , ev sahibi Brezilya'nın beklentilerin altındaki performansı , bir çok Avrupa takımının mücadele güçleri yüksek olsa da üretkenlik ve seyir zevki açısından iyi olmamaları ,turnuvanın ülkemizde Ramazan ayına denk gelmesi bunun nedenlerinden bazıları bana göre.
Şili , Kosta Rika gibi ekiplerin çalışkanlığı ve koşan ekipleriyle turnuvaya renk kattıklarını ve futbol severlerin takdirini kazandıklarını da söyleyebiliriz.Benim aklımda genel çerçevede kalanlar bunlar,sizler ne düşünürsünüz bilemiyorum.
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