Zarif Hareketler

Futbol ; Faİr Play, Cesaret, Mücadele ve Zafer...

28 Haziran 2014 Cumartesi

Sporda Şiddet

Bu Konuya İlk Yorumu Sİz Yapın » , ,
Bu yazımı sporda şiddete ayırmak istiyorum. Bunun en büyük son örneğini Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görmüştük. Sporda şiddetin tamamen mantıksızlık olduğunu sizlerin de takdir edeceğini bildiğimden bu yazımla ilgili pek bir sorun olacağını düşünmüyorum.
Öncelikle sporda şiddete yol açan sebepler nelerdir onları açıklamakla başlayalım. Genel itibariyle sporda şiddete zemin hazırlayan en büyük neden iki takımın ezeli “rakip” olması. Rakip sözcüğünü kullanırken tırnak işareti içine almamın sebebi bu kelimeye dikkat çekmekti. Çünkü rakip, herhangi bir dalda sizi geçmeye çalışan, rekabet unsurlarını kullanarak sizi alt etmeye çalışan karşı taraftır. Oysaki günümüzde bu kelimenin “düşman” kelimesinden çok da farkı kalmamış durumda. Günümüz algı problemlerinin en büyüklerinden birisi bu noktada baş göstermektedir. Eğer spordaki “rakibinizi” rakip değil, düşman olarak görürseniz zaten denecek bir şey kalmamış, söz orda bitmiş demektir. Oysaki spor dostluk ve rakibe saygıyı esas olan bir bütündür. Aksi takdirde yapılan şey spor değil savaşa dönüşür ve herkes mümkün olan bütün çirkefliklerini artık düşman saydığı rakibine yapmaya başlar. Konudan daha fazla sapmamamız gerekirse, sporda şiddetin ilk sebebi taraftarların rakip takımı adeta kendine düşman ilan edip buna göre davranmasıdır. Bunda suçu olanlar yöneticiler, medya ve bilimum galeyana getirici faktörlerdir. Bu faktörler ateşi körüklemeyi durdurursa sporda şiddet problemi çok asgari düzeye inecektir. Bundan emin olabilirsiniz.
Sonraki sebep ise hakem hatalarıdır. Özellikle ülkemizde hakem hatalarına verilen taraftar reaksiyonu aşırı düzeydedir. Bu en basit haliyle herhangi küçük bir hatada hakeme ana avrat küfredilmesiyle başlar. Hata eğer ev sahibi takımın aleyhine ve büyük bir kayıp açıcı nitelikte ise sahaya akla gelebilecek her şeyin atılabileceğini görürsünüz. Yukarıda belirttiğim üzere bu tepkinin sınırlarını karşı tarafa duyulan “nefret” çizer. Bu kelimeyi burada kullanmak bir spor yazısı olduğu için çok yanlış olsa da gerçeklikte durum budur. Sonrasında maç, hakemin hatasının gölgesinde devam eder ve sonuç bu dakikadan sonra değişmeden aynı kalırsa eyvahlar olsun! Artık neler olabileceğini tahmin etmek bile istemezsiniz. Sahaya girenler, sahaya çakmak, şişe (cam olması da olasıdır.), bozuk para gibi şeyler fırlatanlar, tel örgülere saldıranlar, vs. İş çığırından tek bir hata ile çıkabilir. Böyle bir atmosferde maç yönetmek ne kadar zordur tahmin edebilirsiniz sanırım. Ve atmosfer de ister istemez hatayı getirir. Ne de olsa her şey diğer faktörlerden etkilenir. Buna insan da dahildir.
Son olarak değinmek istediğim şey ise futbolcuların hareketleri ve skordur. Eğer rakip takım oyuncusu provokatif amaçlarla bazı hareketlerde bulunuyorsa ister istemez tansiyon yükselir. Bu artık kontrolden çıkmış bir durumdur. Fakat taraftarların bu durumda sakin kalmaları ve tepkinin dozajını arttırmamaları gerekir. Skor konusuna değinmek gerekirse de; desteklediği takımın karşı taraf karşısında çok aciz duruma düşmesi iç saha taraftarını, çoğunlukla büyük rakipleri karşısında, çılgına çevirir. Sonrasında skor nedeniyle esas suçlu (bu kelimeyi kullanmak ne kadar doğruysa artık…) olarak gözüken kendi takım oyuncuları iken taraftar rakip takım oyuncularına yabancı madde fırlatmaya başlar. Sonuç itibariyle maç artık deplasman takımıyla taraftar arasında eşitsiz bir kavgaya dönüşür, sonrasında da bir ihtimal maç tatil edilir. Bu esasen deplasman takımına yarayan bir durumdur.
Yukarıda yazdıklarımla konuya mümkün olduğunca bir açıklık getirmeye çalıştım. Umarım yeterince anlaşılır olmuştur. Son olarak eklemek istediğim ise spor, özellikle futbolda karşılaştığımız şiddetin ve bu şiddetin unsurlarının iç saha avantajına sahip takıma hiçbir şey katmadığıdır. Yeterince aşikar olduğunda hemfikirizdir umarım…

0 yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)

Ne Aramıştınız

''Hayata dair ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.''
Albert Camus.

Popüler Yazılar

  • Cruzeiro 2003
    *Cruzeiro'nun 2003 tarihli kadrosu. Büyütmek için üzerine tıklayın. Tanıdık isimler var değil mi? Ayaktakiler sol baştan: Maldonado, A...
  • Lazio'yu Lazlar Kurdu!
    Şimdinin spor bakanı, zamanının Trabzonspor başkanı Faruk Özak'ın, bir Trabzonspor - Lazio maçından önce söylediği vecize. İçimden gülm...
  • Sihriyle Şampiyon Yapan Gerçek Bir Kahraman (Alex Değerlendirmesi - 2)
    Aykut Kocaman bence sezon başında teşhisi yanlış koydu. Medyadaki genel akıma o da kapıldı. Her şeyi Alex bozuyormuş gibi, nokta bir bakışl...
  • 2009-10 Sezonunda TSL'nin En İyi 11'i
    Değişik konular düşünüp kaçan şampiyonluğun acısını hafifletmeye çalışıyorum. Hele de bu tarz eğlenceli şeyler olunca kafam biraz olsun dağ...
  • Katarzyna Skowronska
    Blogda bu tarz fotolar yayınlamıyorum ama bu hanım kızımız Fenerbahçe Acıbadem forması giyecek gelecek sezon. Kendisi hakkında herhangi b...
  • Serhat Akın'ı özlemek
    Ekşisözlük'te Serhat Akın başlığını okurken güzel bir entry gözüme ilişti. İşte o entry: "fenerbahçe formasına 11 ağustos 2...
  • Leyla İle Mi Mecnun?
    Türk televizyonlarında bu kadar kısa sürede bu kadar değişime uğrayan başka bir dizi var mıdır merak ediyorum. Dizinin belkemikleri Leyl...
  • Yeeeaaaanii...
    Alex de Souza'nın küçüklüğü...
  • 3 Idiots
    Mark Twain'in "Okulumun eğitimimi engellemesine asla izin vermedim." diye bir sözü var. Mark Twain şu an yaşıyor olsaydı 2...
  • Jose Mourinho ve Fenerbahçe
    Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık yıllarına denk gelen 1999-2000 sezonunda Sarı-Lacivertli takım MTK'ya elenince Rıdvan Dilmen, istif...

Zİyaretçİler

Futbol Blog. Blogger tarafından desteklenmektedir.

.