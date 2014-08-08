Beşiktaş vs Arsenal

Şampiyonlar Ligi play-off ön eleme turunda Hollanda'nın Feyenord ekibini elemeyi başaran temsilcimiz Beşiktaş bir sonraki eleme maçı için çekilen kurada İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşti.Beşiktaş ile Arsenal arasındaki ilk maç 19 veya 20 Ağustos'ta İstanbul 'da, rövanş karşılaşması ise 26 veya 27 Ağustos'ta Londra'da yapılacak.Ayrıca UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin de rakipleri bugün belli oldu.Play-off turunda Trabzonspor, Rusya'nın Rostov takımı ile eşleşirken, Karabükspor'un rakibi ise Fransa 'nın St-Etienne takımı oldu.