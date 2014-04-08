Hatırlarsınız geçtiğimiz transfer sezonunda adı Fenerbahçe ile sıkça anılıyordu genç yetenek Belhanda'nın ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

Şimdi ise Beşiktaş'a gelmek üzere olduğu yazılıp çiziliyor.Manuel Fernandes'in gitmesiyle boşan mevkiyi Fas asıllı Fransa doğumlu ''Younès Belhanda'' ile doldurmak istiyor Bjk.Demba Ba'nın transferinin ardından Belhanda hamlesi taraftar için heyecan verici bir durum elbette.Önümüzdeki günlerde bu transfer haberinin doğruluk payını hep birlikte göreceğiz.Şayet transfer gerçekleşir ve Belhanda Beşiktaş'a imza atarsa o zaman 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu mercek altına alıp her birlikte analiz edebiliriz.