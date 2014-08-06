Bunlar da Halilhodzic'in Çilekleri

Yeni hocası Vahid Halilhodzic'in transfer konusunda yönetime ültimatom vermesinden birkaç gün sonra transferde sıcak saatler yaşayan Trabzonspor bugün iki oyuncu ile anlaştığını resmen duyurdu.Gerçi tecrübeli hoca bunlardan hariç 3 yeni isimin daha kadroya katılmasını talep ediyor ya neyse o konuya sonra değiniriz.Bugün açıklanan oyuncular ; Oscar Cardozo ve Kevin Constant. Cardozo için Portekiz'in Benfica kulübüne 5 Milyon Euro ödeneceği belirtilirken , K. Constant için ise Milan kulübüne ödenecek bonservis bedeli 2.5 Milyon euro.Aslına bakılırsa bu isimler için bu rakamlar yüksek rakamlar değil gibi görünüyor , tabi bundan daha önemlisi oyuncuların yıllığına ve maç başına ödenecek ücretleri.Umarız Trabzonspor bu sezon geçtiğimiz sezonlardan daha güçlü bir kadro oluşturup tecrübeli hocasıyla lige renk katar ve şampiyonluk yarışının içerisinde olur.Türkiye futbol ligi açısından ve biz futbol severler açısından sevindirici haber bunlar.