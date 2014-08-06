Bunlar da Halilhodzic'in Çilekleri

Bugün açıklanan oyuncular ; Oscar Cardozo ve Kevin Constant. Cardozo için Portekiz'in Benfica kulübüne 5 Milyon Euro ödeneceği belirtilirken , K. Constant için ise Milan kulübüne ödenecek bonservis bedeli 2.5 Milyon euro.Aslına bakılırsa bu isimler için bu rakamlar yüksek rakamlar değil gibi görünüyor , tabi bundan daha önemlisi oyuncuların yıllığına ve maç başına ödenecek ücretleri.Umarız Trabzonspor bu sezon geçtiğimiz sezonlardan daha güçlü bir kadro oluşturup tecrübeli hocasıyla lige renk katar ve şampiyonluk yarışının içerisinde olur.Türkiye futbol ligi açısından ve biz futbol severler açısından sevindirici haber bunlar.
6 Ağustos 2014 Çarşamba
Bugün açıklanan oyuncular ; Oscar Cardozo ve Kevin Constant. Cardozo için Portekiz'in Benfica kulübüne 5 Milyon Euro ödeneceği belirtilirken , K. Constant için ise Milan kulübüne ödenecek bonservis bedeli 2.5 Milyon euro.Aslına bakılırsa bu isimler için bu rakamlar yüksek rakamlar değil gibi görünüyor , tabi bundan daha önemlisi oyuncuların yıllığına ve maç başına ödenecek ücretleri.Umarız Trabzonspor bu sezon geçtiğimiz sezonlardan daha güçlü bir kadro oluşturup tecrübeli hocasıyla lige renk katar ve şampiyonluk yarışının içerisinde olur.Türkiye futbol ligi açısından ve biz futbol severler açısından sevindirici haber bunlar.
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''Hayata dair ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.''
Albert Camus.
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