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20 Ekim 2014 Pazartesi

Özetle Son İkİ Ay

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Uzun sayılabilecek bir aradan sonra tekrar merhaba demek istiyorum.Bloga yazı yazmayı çoğu zaman canım istese de gerek yoğunlaşan işler gerekse vakit darlığı ve diğer dış faktörler bir şekilde buna mani oluyor.Son postumu attığımızdan bugüne neredeyse iki ay gibi bir süre geçmiş aradan.Son yazımızı Beşiktaş - Arsenal maçı ile ilgili paylaşmışız.O günden bugüne gelene kadar ülkede futbol adına bir yandan bir çok gelişme yaşanırken diğer yandan hiçbir şey olmadı demek de yanlış olmaz sanırım.
 Beşiktaş Arsenal'e elenip yoluna Uefa Avrupa liginden devam ediyor ,Beşiktaş'ın elendiği Arsenal bir diğer temsilcimiz olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda rakibi oldu ve G.s. İngilizlerle oynadığı ilk maçı biraz da Prandelli'nin 3'lü savunma denemesi faktörüyle kaybetti.Galatasaray başkanı Ünal Aysal erken seçime gitme kararı aldı ve yeni seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.Galatasaray'da yeni başkanlık için iki aday yarışacak ; Duygun Yarsuvat ve Alp Yalman.
 İki gün sonra Galatasaray grubun bir diğer zorlu ekibi Borissia Dortmund ile Ttnet arenada karşılaşacak.
 Cumartesi günü Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledik.Derbi genel manada çok kaliteli bir futbola sahne olmasa da Sneijder'ın iki muhteşem golü izlemeye değer nitelikteydi.


 Milli takımımız bu periyotta iki maç oynadı ve iki maçtan da maalesef istediğimiz sonuçları alamadık.Böyle giderse Avrupa bileti de hayallere karışacak gibi görünüyor.Umarım yanılırız.
Ülkede son iki ay içerisinde futbolda özetle bu gelişmeler yaşandı.Başta dediğimiz gibi bir yandan anlatılacak çok şey var diğer yandan hiç bir şey ...

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''Hayata dair ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.''
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