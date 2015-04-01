Millilerden Güzel Prova

A Milli Takımımız, Lüksemburg'a konuk olduğu özel maçta Mevlüt ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın en ilginç özelliği ise Fatih Terim'in İstanbul milli takımı standardını değiştirip Anadolu takımlarından özellikle de Bursaspor'dan oyunculara ağırlık vermesi idi. Maç içerisinde bir ara sahada 4 tane Bursaspor lu futbolcu vardı.









Maçın Özeti :