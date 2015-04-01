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1 Nisan 2015 Çarşamba

Millilerden Güzel Prova

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A Milli Takımımız, Lüksemburg'a konuk olduğu özel maçta Mevlüt ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın en ilginç özelliği ise Fatih Terim'in İstanbul milli takımı standardını değiştirip Anadolu takımlarından özellikle de Bursaspor'dan oyunculara ağırlık vermesi idi. Maç içerisinde bir ara sahada 4 tane Bursaspor lu futbolcu vardı.



Maçın Özeti : 
A Milli takımımız mücadeleye adeta golle başladı. 4. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mevlüt Erdinç kaleci Joubert'in biraz önde olduğunu gördü. Sağ ayağıyla şık bir vuruş çıkaran Mevlüt kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturarak Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Mevlüt ayrıca Milli Takım forması ile 8. golüne imza atmış oldu.

Dakikalar 31'i gösterdiğinde Lüksemburg ender ataklarından birini daha geliştirdi. Orta alanın sağ tarafında topla buluşan Mario Mutsch topu yaklaşık 30-35 metre sürdükten sonra ceza yayının sağ tarafından şutunu çekti ve top ağlarla buluşturdu. Net bir vuruşla Mert'i avlayan Mutsch, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

87. dakikada Selçuk İnan'ın pasını kontrol eden Hakan Çalhanoğlu kaleye çok uzak mesafeden şutunu çekti. Rakip defansa da çarpan top kaleciyi yanıttı ve A Milli Takımımız tekrar karşılaşmada öne geçti:2-1. Hakan Çalhanoğlu'da A Milli forma ile ilk golünü kaydetmiş oldu.

Mücadelede kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Ay-Yıldızlı takımımız sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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