Eskişehirspor 2 - 1 Fenerbahçe









Fenerbahçe için ikinci yarıdaki zor olduğu söylenegelen deplasman serisinin ilkinde puan kaybı yaşandı. Hem de kötü bir futbolla. Karabük maçındaki gibi sahada ezilen bir takım yoktu ama, kalite olarak beklenilen düzeyde değildi takım.





Maçın başın itibaren ilk yarım saatte Fenerbahçe orta sahası rakibe çok kolay geçiş izni verdi. Eskişehirspor pek fazla zorlanmadan, baskı yemeden rakip kaleye doğru ilerledi. Fenerbahçe orta sahası iyi pres yapamadı, baskılı oynayamadılar. Özellikle Holmen uzun bir aradan sonra oynadığından dolayı kendinden değildi.





Fenerbahçe ileriye çıkmakta zorluk çekerken Moussa Sow içeri kat ederek orta sahada adam fazlalığı yaratıp takımı rahatlatmak istese de bu da tutmadı. Fenerbahçe nitelik sorunu yaşıyordu bu bölgede. Ve Bienvenue'nün golü geldi, Fenerbahçe geriye düştü.





Ardından çabucak reaksiyon gösteremediler. Ersun Yanal Emre'yi ısındırmaya gönderdi, muhtemelen Holmen'le yer değiştirmeyi düşünüyordu. Ancak Webo sakatlanıp oyundan çıkınca ve yedekte de bir başka golcü olmayınca, Emre Holmen'in değil Webo'nun yerine oyuna girdi.





Sow en uca geçti, orta saha da 4'lendi, Emre ile birlikte kalabalıklaştı. Az önce bahsettiğimiz bu nitelik sorunu kısa vadede çözüldü, Fenerbahçe belki de maçın başından beri ilk kez üst üste olumlu paslar yapıp organize bir şekilde kaleye akın yaptı ve beraberlik golü geldi. Atağı başlatan pas Emre'den gelmişti.





Ardından son 5 dakikada oyunun kontrolünü ele aldılar, Caner'in de hücuma olan desteği takdire şayandı.





Ancak kısa vadede beraberlik golünü getirip orta sahaya ilaç olan Emre değişikliği, ikinci 45 dakikada işe yaramayan bir plana döndü. Fenerbahçe 4 orta sahayla, asimetrik bir dizilişle oynuyordu. Ne baklavalı ne de klasik 4-4-2 orta sahasıydı bu. Ve oyuncu profilleri açısından da defansif özellikleri yüksek olan oyunculardan kurulu bir orta sahaydı.





Haliyle top ileri taşınamadı, Holmen, Meireles ya da Emre ileriye dripling yapmadılar, rakibi zorlamadılar. Kuyt ve Caner'in bireysel çabaları yetmedi, Sow ileride yalnız başına kaldı. Eskişehirspor orta sahada kalabalık olmamasına rağmen Fenerbahçe etkinlik gösteremedi. Baskı ve pas kalitesi eksikliği vardı.





Holmen'in çıkıp Mehmet Topuz'un oyuna girişini ileriyi zorlama adına olumlu bir değişiklik olarak yorumladım. Ancak aynı dakikalarda Ertuğrul Sağlam risk alıp Necati ve Kamara'yı oyuna sürünce maçın kontrolü tamamen ev sahibinin eline geçti. Erkan Zengin, Necati, Tarık, Jorquera ile topa sahip oldular, Fenerbahçe kalesine sık sık akın yaptılar.





Fenerbahçe orta sahada pas organizasyonunu bir türlü kuramazken Salih 79. dakikadan daha önce oyuna girebilirdi.





Ancak Eskişehir 83'te Erkan Zengin'in harika golüyle galibiyet golünü attı. Maçın en iyisinden gelen bir galibiyet golüydü.





Sonuç olarak, Fenerbahçe'de yedek forvet sorunu ortaya çıktı. Emenike sakat, Webo da sakatlandı. Kulübede adam yoktu. Ayrıca orta saha merkezinin ileriye destek veremediği de gördük. Puan farkı yarın 7'ye inebilir ayrıca.