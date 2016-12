Bursaspor Galatasaray Türkiye Kupası Rövanş Maçı

Bursaspor-Galatasaray maçında bizleri nasıl bir atmosfer ve oyun bekliyor, bunlar üzerinde birkaç kelime ile tahminde bulunmak istiyorum.

Öncelikle maçın ana hatlarına girmeden önce takımların istatistiklerinden bahsetmek doğru olur sanırım. Galatasaray takımının Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, ve Uefa Şampiyonlar Liginde çıktığı toplam 22 deplasmanda sadece 4 galibiyeti bulunmakta. Bu istatistik bile maçın Galatasaray için çok zor geçeceğinin adeta göstergesi gibi duruyor. Bu maçtan önce Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksindeki maç ise 2-0’dan 2-2’ye gelmişti hatırlayacağınız üzere. Bu da Galatasaray’ın işini zora koşan ayrı bir durum olarak göze çarpmakta. Sonuç itibariyle deplasmana çıkar durumdasınız ve ilk golü atması gereken takım sizsiniz. Evinde galibiyeti koruyamayan sarı-kırmızılı ekip maça biraz daha ofansif bir kadroyla çıkmak zorunda gibi görünüyor. Bu durum bizlere zevkli bir maç vaat ediyor gibi. Ama takımın başında Mancini gibi önceliği gol yememeye vermiş bir hoca olduğu için bu da pek garanti gibi durmuyor açıkçası. Herhangi bir takım bu maçta skor korumaya yönelik oynarsa büyük ihtimalle kötü bir sonuçla karşılaşacaktır. Çünkü her iki takımın da ofans gücü yüksek gözükmekte. Bursaspor’daki Fernandao’nun da form grafiğinin tavan yapması herhangi bir öne geçme durumunda Galatasaray’ın savunma yapmasını zorlaştıracak gibi duruyor. Bursaspor maçın başından itibaren kontrollü ve disiplinli bir takım yapısı koyarsa ortaya Galatasaray’ın işlerinin zor olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Ki Galatasaray deplasmanlarda çok silik bir görüntü vermekte. Oyun dengedeyken maçı kilitlemeye çalışan bir Bursaspor görürsek de şaşırmayın. 0-0 veya 1-1 gibi kısır skorlu bir maç yeşil-beyazlı takıma yaramakta ki mevzubahis olan şey de kupa finali. Böyle bir vaziyet varken Galatasaray’ın işinin daha da zor olduğundan bahsedebiliriz. Önceki kupa maçları gibi yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmak gibi bir planı olduğunu düşünmüyorum Mancini’nin. Aksi takdirde final pek de olası gözükmüyor. Ve de biraz gerçekçi olursak elinde kalan tek kulvarın kupa olduğunu görebiliriz. Durum itibariyle kupadan elenmiş, ligdeki yarıştan da, her ne kadar yöneticiler kabul etmek istemese de, kopmuş bir takım var İtalyan hocanın ellerinde. Söz konusu haller böyleyken sayın hocanın maça sakatlar dışında as görünümlü bir kadroyla çıkması olası gözüküyor.

Bir diğer nokta ise Galatasaray’ın zaten deplasmanlarda kötü olan kadrosunun üstüne seyircisinin alacağı biletin 800 liraya fırlaması. Normalde de çok az bir taraftar desteğine sahip olacak sarı-kırmızılı ekip bu dudak uçuklatan fiyat nedeniyle daha da az bir seyirci desteğine sahip olacak gibi duruyor. Bursaspor’un maçta rakip takım taraftarını görmek istememesinin gerçekliğe dökülmüş hali gibi duruyor bu bilet fiyatları. Erkan Körüstan’ın bu konuyla ilgili verdiği demeçte fiyatların sene içinde verilen cezalar nedeniyle yoksun kalınan hasılat sonucu bu kadar yüksek olduğunu söylemesi de ne kadar inandırıcıdır sorgulamak lazım açıkçası.

Maç hakkında somut bilgiler verecek olursak sarı kırmızılı takımda Aurelien Chedjou, Hamit Altıntop ve hepsinden önemlisi Didier Drogba’nın sakatlıkları devam etmekte. Maç 20:00’da başlayacak ve maçta İlker Meral düdük çalacak.

Bu arada iç transferde Burak Yılmaz ile 2+1 yıllık bir ön protokol yapılmış olması da golcünün bu maça ekstra bir motivasyonla çıkmasını sağlayabilir. Mancini ile olan problemlerini geçtiğimiz günlerde çözen Selçuk İnan’ın da bu maçta iyi bir performans göstermesi mümkün görünüyor. Son maçtaki golün asistini de yıldız oyuncu yapmıştı. Hafta sonu oynanacak maçı da evinde Kasımpaşa ile evinde oynayacak sarı-kırmızılı takım varını yoğunu bu maça verecek gibi duruyor. Şimdiden iyi seyirler.